Бутрагеньо: Карим Бензема — пример для всех, кто любит футбол

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о нападающем команды Кариме Бензема.

«Для меня большая честь иметь в команде игрока такого класса и ценностей, которые он передает. Очень важно, чтобы спортсмены старались быть примером для общества, а Бензема таковым является. Карим — пример для всех, кто любит футбол», — приводит слова Бутрагеньо Marca.

35-летний Бензема стал игроком испанской команды в 2009 году. В нынешнем сезоне французский нападающий 21 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча».

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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