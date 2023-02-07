Бутрагеньо: Карим Бензема — пример для всех, кто любит футбол
Поделиться
Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о нападающем команды Кариме Бензема.
«Для меня большая честь иметь в команде игрока такого класса и ценностей, которые он передает. Очень важно, чтобы спортсмены старались быть примером для общества, а Бензема таковым является. Карим — пример для всех, кто любит футбол», — приводит слова Бутрагеньо Marca.
35-летний Бензема стал игроком испанской команды в 2009 году. В нынешнем сезоне французский нападающий 21 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча».
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:23
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:58
-
07:17
-
06:06
-
05:36
-
05:30
-
05:26
-
04:55
-
04:40
-
04:10
-
03:42
-
03:28
-
03:23
-
02:46
-
02:41
-
02:38
-
02:32
-
02:21
-
02:11
-
02:03
-
02:03
-
01:43
-
01:41
-
01:35
Партнерский контент