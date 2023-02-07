Защитник «Зенита» Ренан — в символической сборной Южной Америки U20 от IFFHS

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан попал в символическую сборную Южной Америки U20, составленной Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Фото: IFFHS

Вратарь: Ленин Айови («Аль-Карайтият»/Эквадор);

Защитники: Роберт Ренан («Зенит»/Бразилия), Пьеро Инкапье («Байер»/Эквадор), Артур («Флуминенсе»/Бразилия);

Полузащитники: Эсекьель Себальос («Бока Хуниорс»/Аргентина), Матиас Соуле («Ювентус»/Аргентина), Пабло Майя («Сан-Паулу»/Бразилия), Матеус Франка («Фламенго»/Бразилия);

Нападающие: Таллес Магно («Нью-Йорк Сити»/Бразилия), Маркос Леонардо («Сантос»/Бразилия), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»/Бразилия).

19-летний Ренан стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до 2028 года.