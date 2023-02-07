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Сёюнджю резко высказался о соотечественниках, поднимающих цены на фоне землетрясений

Сёюнджю резко высказался о соотечественниках, поднимающих цены на фоне землетрясений
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Защитник «Лестера» и сборной Турции Чаглар Сёюнджю раскритиковал соотечественников, которые на фоне землетрясений в стране пытаются заработать, поднимая цены.

«В то время, как вся страна находится в трауре, а людей до сих пор спасают из-под завалов, мы читаем и наблюдаем, как безразличные к этому люди, в которых нет ни капли человечности, пытаются грабить и увеличивают цены в пять раз. Они не должны остаться безнаказанными, это нельзя оставить без внимания!», — приводит слова игрока Fanatik.

Ранее в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. Многие люди до сих пор остаются под завалами, ведутся спасательные работы.

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