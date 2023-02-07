Леонид Слуцкий оценил судейские нововведения на Зимнем кубке РПЛ
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Российскому тренеру Леониду Слуцкому понравились нововведения, которые применяются на Winline Зимнем кубке РПЛ. К примеру, наставник команды-участника один раз за матч может обратиться к судье с целью посмотреть спорный эпизод.
«Прикольно, классно. Чем больше будет прозрачных и всем понятных решений, тем легче будет всем внутри футбольного сообщества.
Как часто по ходу матча ловил себя на мысли попросить арбитра посмотреть момент? Я не смотрел в таком контексте, но когда нет VAR, к примеру, в Мелбет Первой лиге, то ты периодически ловишь себя на такой мысли», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Леонид Слуцкий остаётся без работы после ухода из казанского «Рубина» в ноябре 2022 года.
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