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Леонид Слуцкий оценил судейские нововведения на Зимнем кубке РПЛ

Леонид Слуцкий оценил судейские нововведения на Зимнем кубке РПЛ
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Российскому тренеру Леониду Слуцкому понравились нововведения, которые применяются на Winline Зимнем кубке РПЛ. К примеру, наставник команды-участника один раз за матч может обратиться к судье с целью посмотреть спорный эпизод.

«Прикольно, классно. Чем больше будет прозрачных и всем понятных решений, тем легче будет всем внутри футбольного сообщества.

Как часто по ходу матча ловил себя на мысли попросить арбитра посмотреть момент? Я не смотрел в таком контексте, но когда нет VAR, к примеру, в Мелбет Первой лиге, то ты периодически ловишь себя на такой мысли», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий остаётся без работы после ухода из казанского «Рубина» в ноябре 2022 года.

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