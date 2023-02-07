Слуцкий объяснил, почему «Локомотив» решил назначить главным тренером Галактионова

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о назначении Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива».
«Принято решение смены вектора, уход одних руководителей и приход других. Соответственно, делается ставка на русский костяк, приобретаются молодые талантливые россияне. По существу, команда становится русской. Остались только Изидор, не прошедший медосмотр, Митай и Камано. Если ваш вектор — молодые и качественные россияне, кто лучше всех их знает?
В «Пари НН» летом пришло 14 новичков, 6-7 из них работали с Галактионовым в сборной. Футболисты шли к нему, и для меня как для тренера это о многом говорит. Наверняка у них был определённый выбор, но они пошли к тренеру, которого хорошо знают», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 7 февраля 2023
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