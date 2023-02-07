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Бернарду Силва — о переходе Канселу в «Баварию»: Жоау принял лучшее для него решение

Бернарду Силва — о переходе Канселу в «Баварию»: Жоау принял лучшее для него решение
Жоау Канселу
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Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о переходе защитника Жоау Канселу из английского клуба в «Баварию» на правах аренды. Футболисты вместе защищают цвета сборной Португалии.

«Мы счастливы за Жоау. Переход в «Баварию» — выбор, который был наилучшим для него. Конечно, для команды и для меня это грустные новости, потому что я не смогу видеться с ним каждый день. Канселу знает, что он тот, кто очень мне нравится. Но он принял лучшее решение, исходя из своих потребностей, и я очень рад за него», — приводит слова Силвы Eleven Sports.

Соглашение мюнхенцев с крайним защитником действует до окончания текущего сезона. При этом немецкий гранд сможет выкупить игрока за € 70 млн.

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