Лука Джорджевич: мне нравится работать с Бердыевым. Тренировок много — все тяжёлые

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о совместной работе с наставником команды Курбаном Бердыевым.
«Мне нравится работать с новым тренером. Хорошо знали Бекиевича до этого. Много работаем по всем направлениям. С каждым днём чувствуем себя всё лучше и лучше. Уже прошло много времени. Но до первой игры ещё месяц. Впереди много времени. Думаю, успеем ещё улучшить свою игру.
Тренировок много — все тяжёлые. Но лёгких сборов не бывает. Сейчас ближе к началу чемпионата будет полегче. Лучше играть, чем тренироваться два раза в день», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Вчера, 6 февраля, «Сочи» обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 3:0, а Джорджевич записал на свой счёт один из забитых мячей.
- 7 февраля 2023
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