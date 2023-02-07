Тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола может возглавить «Лидс»

Наставник испанского «Райо Вальекано» Андони Ираола может возглавить «Лидс», который занят поисками нового главного тренера после увольнения Джесси Марша, сообщает The Athletic.
В текущем сезоне Примеры под руководством 40-летнего специалиста «Райо Вальекано» занимает пятую позицию в турнирной таблице.
Ранее, стало известно, что другой испанский тренер – бывший форвард «Реала» Рауль Гонсалес, который возглавляет молодёжную команду «Реала», отказал «павлинам».
«Лидс» располагается на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 18 очков в 20 играх.
Напомним, Джесси Марш был уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед» из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством 49-летнего американского специалиста «павлины» неудачно начали вторую половину сезона, не сумев одержать ни одной победы в семи последних матчах. В последней игре в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги команда на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счётом 0:1.
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