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Тренер ЦСКА Федотов назвал Виллиана Рошу настоящим мужиком

Тренер ЦСКА Федотов назвал Виллиана Рошу настоящим мужиком
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высоко оценил волевые качества футболиста армейцев Виллиана Роши. Наставник назвал 28-летнего бразильца настоящим мужиком, который играет вопреки повреждениям и травмам.

«Роша с листа вошел в команду и, надо отдать должное, оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы. Только в Сочи не дотерпел до конца, но если Виллиан заменился, значит, на 200% не мог продолжать», — приводит слова Владимира Федотова Sport24.

27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.

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