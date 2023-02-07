Тренер ЦСКА Федотов назвал Виллиана Рошу настоящим мужиком

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высоко оценил волевые качества футболиста армейцев Виллиана Роши. Наставник назвал 28-летнего бразильца настоящим мужиком, который играет вопреки повреждениям и травмам.

«Роша с листа вошел в команду и, надо отдать должное, оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы. Только в Сочи не дотерпел до конца, но если Виллиан заменился, значит, на 200% не мог продолжать», — приводит слова Владимира Федотова Sport24.

27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.