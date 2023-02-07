Владимир Федотов — о землетрясениях в Турции: показалось, что кто-то бьёт по кровати ногой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почувствовали ли что-то члены команды во время серии землетрясений в Турции. Армейцы в этот момент находились на сборе в Белеке.
«Совсем немного. Сначала в пятом часу ночи на несколько секунд возникло ощущение, будто кровать плавает где-то в открытом море. Минут через пятнадцать показалось, что по ней кто-то бьёт ногой. Уже днём в понедельник было лёгкое колебание штор в гостиничном номере. На этом всё. Сборы идут своим чередом – и утром, и вечером в Белеке проводились тренировки и контрольные матчи.
Конечно, это большая трагедия. Наш клуб уже выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
Ранее в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. Многие люди до сих пор остаются под завалами, ведутся спасательные работы.
- 7 февраля 2023
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