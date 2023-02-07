MD: «Аль-Наср» предложил Серхио Бускетсу контракт на два года с зарплатой в € 18 млн
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Саудовский клуб «Аль-Наср» предложил контракт полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, который станет свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, соглашение с 34-летним испанским футболистом планируют заключить на два года, а самому игроку предложить зарплату в € 18 млн за сезон после вычета налогов. Однако Бускетс сначала хочет ознакомиться с предложением «Барселоны», прежде чем рассматривать другие варианты. Подписать Бускетса также хочет «Интер Майами».
В нынешнем сезоне Бускетс в 27 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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