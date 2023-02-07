Воспитанник «Спартака» Григорьев может поехать с «Крыльями Советов» на следующий сбор
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о просмотре 20-летнего полузащитника «Алании» Даниила Григорьева, который является воспитанником «Спартака». По словам тренера, вызов Григорьева на следующий сбор «Крыльев» — открытый вопрос.
«Вопрос, будем ли мы вызывать его на следующий сбор, который начнется через пару дней, еще не закрыт. Сейчас у нас выходные, кто-то остался в Турции, кто-то улетел оттуда. Я сам в Москве. По приезду обратно свяжемся с агентами футболиста и все с ними обговорим.
Он появился из «Алании». Он воспитанник «Спартака». Всегда пытался играть в креативный футбол, это техничный футболист. Мы интересуется молодыми игроками, так что было интересно посмотреть на него», — приводит слова Осинькина „РБ Спорт“.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:28
-
12:15
-
12:14
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:34
-
11:25
-
11:22
-
11:12
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:23
-
09:20
Партнерский контент