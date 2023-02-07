Воспитанник «Спартака» Григорьев может поехать с «Крыльями Советов» на следующий сбор

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о просмотре 20-летнего полузащитника «Алании» Даниила Григорьева, который является воспитанником «Спартака». По словам тренера, вызов Григорьева на следующий сбор «Крыльев» — открытый вопрос.

«Вопрос, будем ли мы вызывать его на следующий сбор, который начнется через пару дней, еще не закрыт. Сейчас у нас выходные, кто-то остался в Турции, кто-то улетел оттуда. Я сам в Москве. По приезду обратно свяжемся с агентами футболиста и все с ними обговорим.



Он появился из «Алании». Он воспитанник «Спартака». Всегда пытался играть в креативный футбол, это техничный футболист. Мы интересуется молодыми игроками, так что было интересно посмотреть на него», — приводит слова Осинькина „РБ Спорт“.