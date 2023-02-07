Владимир Федотов оценил готовность ЦСКА после завершения второго сбора

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как оценивает готовность команды после двух проведённых сборов. Третий, заключительный перед возобновлением второй части сезона, начнётся завтра, 8 февраля.
«Он именно такой, каким и должен быть после двух сборов. Контролируем и объём, и интенсивность. Идёт серьезная, кропотливая работа, есть движение вперёд, контрольные матчи это подтверждают. Пропустив от «Оренбурга» быстрый гол, хорошо отреагировали, прессинговали, создавали острые моменты. Реализация вновь нас подвела. Пенальти не забили, с игры упустили немало возможностей», — приводи слова Федотова Bobsoccer.
В предыдущем контрольном матче армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». На гол Дмитрия Воробьёва москвичи ответили точным дальним ударом Виктора Мендеса.
- 7 февраля 2023
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