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Владимир Федотов оценил готовность ЦСКА после завершения второго сбора

Владимир Федотов оценил готовность ЦСКА после завершения второго сбора
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как оценивает готовность команды после двух проведённых сборов. Третий, заключительный перед возобновлением второй части сезона, начнётся завтра, 8 февраля.

«Он именно такой, каким и должен быть после двух сборов. Контролируем и объём, и интенсивность. Идёт серьезная, кропотливая работа, есть движение вперёд, контрольные матчи это подтверждают. Пропустив от «Оренбурга» быстрый гол, хорошо отреагировали, прессинговали, создавали острые моменты. Реализация вновь нас подвела. Пенальти не забили, с игры упустили немало возможностей», — приводи слова Федотова Bobsoccer.

В предыдущем контрольном матче армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». На гол Дмитрия Воробьёва москвичи ответили точным дальним ударом Виктора Мендеса.

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