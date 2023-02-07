Ледяхов: у Дзюбы был бы шанс заиграть в «Зените» в случае возвращения

Экс-футболист «Спартака» и «Ротора» Игорь Ледяхов считает, что для форвард Артём Дзюба получил бы игровую практику в «Зените» в случае возвращения в клуб из Санкт-Петербурга.

«В теории Дзюба мог бы быть полезен «Зениту», но неизвестно, в каком он состоянии. «Зенит» не участвует в еврокубках, а чемпионат они могут доиграть в том составе, который у них есть. Не думаю, что «Зенит» нуждается в Дзюбе.



Для Дзюбы, конечно, это был бы очень хороший вариант, если его вернут. У него был бы шанс играть там. Сможет ли он выдержать конкуренцию… Списывать его рано, 34 года — это самый расцвет сил. Для нашего чемпионата — это классный нападающий. В российском чемпионате Дзюба может ещё спокойно играть года два-три», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Артём Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год. В 249 играх за команду он забил 108 голов.

В ноябре нападающий расторг контракт с турецкой «Аданой Демирспор» и с тех пор остаётся без клуба.