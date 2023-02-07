La Repubblica: Конте и Де Дзерби — претенденты на замену Пиоли в «Милане»

Сменщиком Стефано Пиоли в «Милане», если специалист покинет свой пост по ходу сезона или летом станет кто-то из пары Антонио Конте — Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает La Repubblica.

Источник не сообщает, готов ли «Милан» расстаться с Пиоли, занимающего эту должность с октября 2019 года. В прошлом сезоне специалист привёл команду к первому за 11 лет чемпионству в Италии, однако в нынешнем сезоне дела у «Милана» складываются не самым лучшим образом: клуб проиграл Суперкубок Италии «Интеру», в 1/16 финала Кубка страны вылетел от «Торино», а в чемпионате не может победить уже пять матчей. Клуб уже опустился на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата, а от лидирующего «Наполи» отстаёт на 18 очков по итогам 21 тура.

Антонио Конте занимает аналогичный пост в «Тоттенхэме», Де Дзерби — в «Брайтоне».

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