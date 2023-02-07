Павлюченко сможет сыграть за «Уфу» в Кубке, несмотря на дисквалификацию во Второй лиге

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что дисквалификация, полученная форвардом Романом Павлюченко во Второй лиге в период выступления за «Знамя», не помешает ему сыграть за «Уфу» в кубковых матчах.



«Дисквалификация Павлюченко, полученная в игре Второй лиги, никак не повлияет на игры Кубка России. Никаких проблем с этим не будет. Роман сможет выступать в играх Кубка — на эти матчи дисквалификация не распространяется», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Уфа» попросила РФС проинформировать клуб о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Мелбет Первой лиги и Фонбет Кубка России при имеющейся восьмиматчевой дисквалификации во Второй лиге.