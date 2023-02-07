Источник: сумма отступных за Де Дзерби — € 13 млн. Тренером интересуется «Милан»

Клуб, желающий назначить на пост главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби, должен будет выплатить «Брайтону» € 13 млн. Такая сумма прописана в соглашении между сторонами в качестве отступных. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».

43-летний Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года, заняв вакантное место после ухода Грэма Поттера в «Челси». Сейчас «Брайтон» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги шестое место, набрав в 20 матчах 34 очка. Отметим, что команды в АПЛ сыграли разное количество матчей — от 20 до 22.

Ранее появилась информация, что Де Дзерби вместе с Антонио Конте из «Тоттенхэма» является кандидатом на смену Стефано Пиоли в «Милане».

Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:

Полная трансляция матча Суперкубка Италии доступна в Okko.