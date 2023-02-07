«Барселона» может отказаться от покупки Карраско. У клуба есть льготное право выкупа

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско, вероятно, покинет команду в летнее трансферное окно. Однако его следующим клубом может не стать «Барселона», у которой есть льготное право выкупа футболиста. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, сине-гранатовые не уверены в необходимости активации суммы выкупа за 29-летнего футболиста, находящегося в плохой форме. «Барселона» может выкупить Карраско за € 20 млн. Эта сумма была прописана при перехода Мемфиса Депая в «Атлетико». Контракт Карраско с «Атлетико» истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Карраско в 27 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. «Атлетико» М — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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