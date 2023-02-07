Тренер «Айнтрахта» поддержал президента клуба, попавшего под следствие из-за наркотиков

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поддержал президента клуба Петера Фишера, в отношении которого возбудили следствие из-за незаконного хранения и приобретения кокаина.
«Если у какого-то человека дела идут не очень хорошо, то ему нужен человек, который окажет поддержку. Вот почему он получает её от каждого члена нашей команды. Всё остальное – не наша забота», — приводит слова австрийского специалиста sportschau.
Напомним, следствие считает, что 13-летний сын функционера употреблял кокаин вместе со своим другом. Предполагается, что семья Фишеров хранила наркотик так, что у подростка был к нему доступ.
66-летний Петер Фишер занимает должность президента «Айнтрахта» с 2000 года. В минувшем сезоне коллектив из Франкфурта стал победителем Лиги Европы. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти немцы оказались сильнее.
Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в ЛЕ:
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