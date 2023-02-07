Жена Френки де Йонга пошутила на тему перехода футболиста в «Манчестер Юнайтед»

Микки Кимени, жена полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, ответила на вопрос, когда её муж окажется в Манчестере. Болельщик подразумевал, что нидерландский футболист перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
«Когда Френки де Йонг приедет в Манчестер»? — спросил болельщик.
«Предполагаю, что 23 февраля», — ответила Кимени.
В летнее трансферное окно сообщалось, что новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел воссоединиться в команде с Де Йонгом, с которым уже работал в «Аяксе». Трансфер не состоялся, однако слухи о возможном переходе полузащитника в английскую команду не утихают до сих пор.
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 16 и 23 февраля.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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