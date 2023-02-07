«Уфа» объявила о расторжении контракта с Масаловым

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Александром Масаловым. Футболист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Уфа» и защитник Александр Масалов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт. Александр Масалов перешёл в нашу команду в августе 2022 года. За «Уфу» он провёл 10 матчей, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Мы благодарим Александра за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!" — написала пресс-служба уфимцев.

Напомним, сейчас «Уфа» находится на зимнем учебно-тренировочном сборе. Команде предстоят товарищеские матчи с командой «Слога Добой» (Босния и Герцеговина), узбекским «Навбахором», «Родиной» и «Родиной-2».