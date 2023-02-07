Анчелотти: Куртуа и Бензема находятся в Мадриде, но прилетят, если мы выйдем в финал ЧМ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о судьбе трёх ведущих игроков клуба, не попавших в заявку на клубный чемпионат мира. Речь идет о Кариме Бензема, Тибо Куртуа и Эдере Милитао.
«Они находятся Мадриде, восстанавливаются наилучшим образом. Если мы сыграем в финале, они в четверг прилетят в расположение команды», — приводит слова Анчелотти El Сhiringuito.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Матч состоится 8 февраля в Рабате. В другом полуфинале турнира бразильский «Фламенго» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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