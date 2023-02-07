Президент «Баварии» проведёт встречу с Мануэлем Нойером, чтобы уладить конфликт

Президент «Баварии» Герберт Хайнер проведёт встречу с голкипером команды Мануэлем Нойером, чтобы обсудить с ним резонансное интервью, в котором игрок раскритиковал руководство мюнхенцев за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Встреча будет направлена на то, чтобы уладить этот конфликт.



«Для нас было совершенно непонятно, почему Нойер обратился к публике напрямую», — приводит слова Хайнера журналист Флориан Плеттенберг.



Ранее сообщалось, что после интервью отношения между Нойером и главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом испортились. Часть игроков клуба поддержала голкипера после его высказывания, однако на тренировочный процесс это не повлияло.

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