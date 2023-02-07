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Владимир Федотов высказался о возможных зимних трансферах ЦСКА

Владимир Федотов высказался о возможных зимних трансферах ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, могут ли новички пополнить состав армейцев до конца трансферного окна, которое для клубов Российской Премьер-Лиги закроется 22 февраля.

«Любой тренер всегда скажет, что хочет усилить состав. Конечно, необходимо исходить из сегодняшних реалий – здесь и финансовая составляющая, и наличие на рынке игроков, способных реально помочь нашей команде», — приводит слова специалиста Bobsoccer.

В предыдущем контрольном матче армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». На гол Дмитрия Воробьёва москвичи ответили точным дальним ударом Виктора Мендеса.

После окончания зимних сборов подопечных Федотова ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в Кубке России. Матчи состоятся 23 и 28 февраля.

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