Анчелотти — о ситуации Винисиуса: это проблема испанского футбола

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о постоянных фолах на бразильском нападающем Винисиусе Жуниоре.
«Вопрос, который я всегда задаю: «От чего Винисиусу нужно защищаться?» От чего нужно защищаться его товарищам по команде? Проблема в Винисиусе? Это происходит вокруг него. Это проблема испанского футбола, и мы должны решить её. Кому-то кажется, что он виноват, но, видимо, я чего-то не понимаю», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
22-летний Винисиус забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче нынешнего сезона. Ранее появилась информация, что бразилец недоволен работой судей на матчах с его участием. По его мнению, судьи не наказывают футболистов, которые грубо фолят на нём.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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