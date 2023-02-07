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Федерико Вальверде признался, что хочет стать капитаном мадридского «Реала»

Федерико Вальверде признался, что хочет стать капитаном мадридского «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о своём физическом состоянии и признался, что хочет стать капитаном испанской команды.

«Перед чемпионатом мира я показывал хорошую игру, а сейчас говорят, что я уже не тот. Но это часть футбола, в нём всегда будут сложные моменты. Я должен продолжать работать, причём работать с тем же настроем. Хочу быть капитаном этой команды», — приводит слова Вальверде Relevo.

24-летний Вальверде выступает за «Реал» с июля 2016 года. В 31 матче нынешнего сезона уругвайский полузащитник забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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