Федерико Вальверде признался, что хочет стать капитаном мадридского «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о своём физическом состоянии и признался, что хочет стать капитаном испанской команды.
«Перед чемпионатом мира я показывал хорошую игру, а сейчас говорят, что я уже не тот. Но это часть футбола, в нём всегда будут сложные моменты. Я должен продолжать работать, причём работать с тем же настроем. Хочу быть капитаном этой команды», — приводит слова Вальверде Relevo.
24-летний Вальверде выступает за «Реал» с июля 2016 года. В 31 матче нынешнего сезона уругвайский полузащитник забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 7 февраля 2023
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