Клаудиньо прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с малайзийским «Джохором»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с малайзийским «Джохором». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора и завершилась победой российского коллектива со счётом 3:0.

«Какие ощущения после матча с «Джохором»? Чувствую себя прекрасно. Это был хороший тест для всей нашей команды, чтобы показать, насколько хорошо мы готовы функционально. Мне показалось, что не только я, но и вся команда продемонстрировала, что и тактически, и в плане физической подготовки мы находимся на хорошем уровне. Здорово поиграли, двигаемся дальше.

Мы полностью доверяем тому, как тренерский штаб планирует сборы. Совершенно очевидно, что такой интенсивный тренировочный процесс, как в Катаре, был необходим после продолжительных каникул. Нам нужно было войти в форму, набрать нужные кондиции. Здесь уже надо обретать игровой ритм, поэтому в Дубае больше матчей. Это всё — часть плана подготовки. Мы одинаково хорошо относимся к каждому компоненту.

Если к концу катарской части подготовки и была накоплена какая-то усталость, то она была связана с тем, что это были первые сборы после длинной паузы. Несмотря на то, что мы выполняли домашнюю работу от тренерского штаба на каникулах, всегда сложно вкатываться в первые недели. А сейчас у нас совершенно другой ритм — и игровой, и тренировочный. Усталости как таковой нет — есть тонус, мы стараемся его поддерживать и повышать, чтобы войти в новую часть сезона на хорошем уровне.

Я не знал, что это первая в истории «Зенита» игра с малазийским клубом. В таком случае победить было ещё важнее. Но и в целом это очень хорошая команда, боеспособный соперник. Там играют несколько бразильцев, я с ними немножко поболтал. Хороший уровень, качественные игроки. Матч оставил приятное впечатление», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».