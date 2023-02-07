Рафаэль Варан рассказал, остался бы он в сборной Франции в случае назначения Зидана
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, который недавно объявил о завершении карьеры в сборной Франции, ответил на вопрос, остался бы он в национальной команде, если бы Дидье Дешама на посту главного тренера сменил Зинедин Зидан.
«Нет, это бы ничего не изменило, это было личное решение. Оно не имеет ничего общего с другими игроками трёхцветных, с кандидатурой главного тренера или с тем, что сейчас происходит в Федерации футбола Франции», — приводит слова Варана Get French Football News.
Варан дебютировал за сборную Франции 22 марта 2013 года в матче с Грузией (3:1) в рамках отбора на чемпионат мира – 2014. Всего за трёхцветных он провёл 93 матча, в которых забил пять мячей.
Новость по темеРафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Болельщики встречают сборную Франции в Париже:
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