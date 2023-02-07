Аленичев: не исключаю, что вернусь в «Спартак». Думаю, Карпин тоже однажды вернётся
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Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу продолжения тренерской карьеры. Специалист не исключил, что вернётся в «Спартак», а также оценил перспективу возвращения в стан красно-белых Валерия Карпина.
«У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился — от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте.
Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак»? Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство», — приводит слова Аленичева Sport24.
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