Аленичев: не исключаю, что вернусь в «Спартак». Думаю, Карпин тоже однажды вернётся

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу продолжения тренерской карьеры. Специалист не исключил, что вернётся в «Спартак», а также оценил перспективу возвращения в стан красно-белых Валерия Карпина.

«У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился — от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте.



Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак»? Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство», — приводит слова Аленичева Sport24.