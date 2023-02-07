Славиша Йоканович: Захаряну важно иметь нужных людей рядом. Окружение должно помогать

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил мнение, что полузащитник клуба Арсен Захарян должен сохранять спокойствие на фоне слухов об интересе европейских клубов.
«Захарян не играл в последнем матче — у него небольшие проблемы со здоровьем. Но с ним всё хорошо. Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всё это может влиять на игрока в таком возрасте. К тому же с ним это происходит уже не в первый раз. Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения. Захаряну всего 19 лет. В будущем у него будет много разных ситуаций в жизни, при этом не все будут позитивными. Но он справится. Мы ожидаем, что Арсен будет важным игроком для «Динамо» и сборной России — возможно, в будущем и для европейского клуба. Ему нужно правильно развивать себя, и его окружение должно помогать», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 19-летний Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
- 7 февраля 2023
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