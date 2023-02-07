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Славиша Йоканович: Захаряну важно иметь нужных людей рядом. Окружение должно помогать

Славиша Йоканович: Захаряну важно иметь нужных людей рядом. Окружение должно помогать
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил мнение, что полузащитник клуба Арсен Захарян должен сохранять спокойствие на фоне слухов об интересе европейских клубов.

«Захарян не играл в последнем матче — у него небольшие проблемы со здоровьем. Но с ним всё хорошо. Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всё это может влиять на игрока в таком возрасте. К тому же с ним это происходит уже не в первый раз. Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения. Захаряну всего 19 лет. В будущем у него будет много разных ситуаций в жизни, при этом не все будут позитивными. Но он справится. Мы ожидаем, что Арсен будет важным игроком для «Динамо» и сборной России — возможно, в будущем и для европейского клуба. Ему нужно правильно развивать себя, и его окружение должно помогать», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

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