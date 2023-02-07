Агент Лунёва: возвращение в РПЛ? Для Андрея приоритет — остаться в Европе

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о планах его клиента на продолжение карьеры, а также заявил, что возвращение в РПЛ не является приоритетным для игрока. По окончании текущего сезона россиянин может стать свободным агентом, если не продли контракт с «аспириновыми».



«У нас не было переговоров с «Карабахом». Мы знаем, что азербайджанский клуб обращался в «Байер», а посредники, близкие к руководству «Карабаха», говорили об интересе к Луневу. С руководством «Карабаха» и их главным тренером у нас контактов не было.



То, что СМИ писали о том, что «Байер» отказался отпускать Андрея в Азербайджан — неправда. Немецкий клуб сказал, что заинтересован в Андрее. Потом случилась проблема со здоровьем, и взяли ещё одного вратаря. Мы договорились с Симоном Рольфесом: если Луневу удастся восстановиться, то руководство «Байера» пойдёт навстречу и отпустит вратаря туда, куда он захочет. Если же проблемы с ногой не исчезнут до окончания трансферного окна в странах, откуда есть интерес, то Андрея счастливы видеть в команде до конца контракта.



Что касается Турции и других вариантов, то разговор пока закрыт. Андрей не готов на сто процентов куда-либо ехать играть в связи с травмой. Восстановление идет хорошо, улучшения есть каждый день, но рисковать здоровьем мы не можем. Если куда-то переходить, надо быть полностью готовым сразу играть. Поэтому Андрей решил остаться в «Байере», до конца вылечиться и уже ближе к лету искать команду.



Мы заключили соглашение с крупнейшей английской компанией CAA Base, сотрудники которой являются представителями Лунева в Великобритании до конца летнего регистрационного периода. Задача — найти новый клуб летом. Мы знаем об интересе со стороны «Карабаха» и ещё одной команды турецкой Суперлиги. Переход сейчас не состоялся только из-за травмы Андрея. Если бы повреждения не было, то Андрей в это трансферное окно с большой долей вероятности перешел бы в Турцию. Будет ли этот вариант летом, посмотрим.



Рассматривает ли Лунев возвращение в Россию? Для Андрея в приоритете остаться в Европе. В Россию возвращаться пока не хотелось бы. Ставить крест на варианте с РПЛ нельзя, бывают разные ситуации, но варианты с Россией не в приоритете. На нас из клубов РПЛ никто не выходил. Была информация об интересе к Луневу со стороны «Спартака», но это распущенные непонятно кем слухи. У нас не было никаких контактов с московской командой.



Надеемся на плодотворное сотрудничество с Base. Возможно, мы дадим авторизацию не только на Великобританию, но и на остальной мир. Первоочередным вопросом остаётся здоровье Андрея. Будет всё хорошо — обязательно найдем варианты продолжения карьеры. В этом я не сомневаюсь. Главное, чтобы Андрей полноценно восстановился и мог выходить на поле», — приводит слова Смирнова Sport24.