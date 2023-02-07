Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать красную карточку Каземиро

«Манчестер Юнайтед» не будет оспаривать красную карточку полузащитника Каземиро, полученную им в игре с «Кристал Пэлас» (2:1). Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Таким образом, игрок пропустит ближайший матч АПЛ с «Лидсом».



«Мы обдумывали возможную подачу апелляции. Для меня решение арбитра не является верным, но я не думаю, что у нас есть шанс обжаловать его», — приводит слова тен Хага Mirror.



Бразилец был удалён во время массовой стычки игроков обеих команд. Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп буквально вытолкал вингера Антони за бровку, после чего футболисты начали выяснять отношения друг с другом, и в итоге это превратилось в массовую потасовку. Во время неё Каземиро и схватил одного из игроков «орлов», что в итоге не ускользнуло от судей на VAR. Главный арбитр Андре Марринер после просмотра повтора показал бразильцу красную карточку.

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