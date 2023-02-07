Колыванов объяснил, почему Кержакову стоит возглавить кипрский клуб

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Конечно, можно рассуждать о том, что Кержаков, согласившись на предложение с Кипра, пошёл на понижение. Всё-таки уровень местного национального первенства ниже РПЛ. С другой стороны, для любого тренера главное — работать. Так вышло, что, видимо, он не получил конкретных предложений из Премьер-Лиги. Александр — совсем молодой начинающий тренер, и он горит желанием трудиться. Зачем человеку в 40 лет делать длительный перерыв? Вот и Кержаков этого не хочет. Поэтому, думаю, он принял предложение «Кармиотиссы», — приводит слова Колыванова RT.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Кержаков покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с окончанием контракта. Под его руководством «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.