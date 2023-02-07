Кухарчук: лежим с Мирзовым на процедурах, заходит батюшка. Резиуану стало не по себе

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук, который ранее выступал за «Химки», вспомнил историю, когда руководство подмосковной команды после серии из 13 поражений пригласило священнослужителя, чтобы он освятил базу клуба и стадион.



«Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет всё вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода всё равно на него попала. Говорю священнику: «Не могли бы приостановить процесс? Здесь есть последователь другой религии». Но батюшка к тому моменту уже успел освятить комнату и ушёл.



На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину. Футбольная база? Почему бы нет? Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное», — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».