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Кухарчук: лежим с Мирзовым на процедурах, заходит батюшка. Резиуану стало не по себе

Кухарчук: лежим с Мирзовым на процедурах, заходит батюшка. Резиуану стало не по себе
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук, который ранее выступал за «Химки», вспомнил историю, когда руководство подмосковной команды после серии из 13 поражений пригласило священнослужителя, чтобы он освятил базу клуба и стадион.

«Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет всё вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода всё равно на него попала. Говорю священнику: «Не могли бы приостановить процесс? Здесь есть последователь другой религии». Но батюшка к тому моменту уже успел освятить комнату и ушёл.

На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину. Футбольная база? Почему бы нет? Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное», — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».

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