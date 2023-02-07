Юран отреагировал на новость о возможном назначении Кержакова в клуб из Кипра

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новости о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Сколько я играл в Европе, большинство иностранных специалистов учили язык страны, в которой работали. Думаю, сначала рядом с ним будет переводчик. Поверьте, дело даже не в языке. Главное, что Кержаков — личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках. Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошёл хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро. Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и с ходу удалось показать результат», — приводит слова Юрана RT.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Кержаков покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с окончанием контракта. Под его руководством «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.