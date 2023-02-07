Фердинанд: возвращение Санчо будет похоже на новое подписание для «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возвращении нападающего Джейдона Санчо в команду.
«Джейдон Санчо вернулся в команду, и, если он сможет снова играть в полную силу, это будет похоже на новое подписание для клуба. Если у вас есть кто-то вроде него, кто с его талантом играет на пределе возможностей, он представляет угрозу для любой команды, он способен доставлять проблемы защитникам.
В краткосрочной перспективе это также делает «Юнайтед» более конкурентоспособным в целом. Скамейка запасных «Юнайтед» за последний месяц была не самой сильной, поэтому возвращение Санчо даёт Эрику тен Хагу новый вариант, к которому можно обратиться в ближайшие недели. Он не вышел против «Кристал Пэлас» в субботу, но тренер обратится к нему в ближайшие недели, чтобы у него была возможность набрать форму», — приводит слова Фердинанда Goal.com.
- 7 февраля 2023
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