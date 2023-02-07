Санетти рассказал, что «Интер» вёл переговоры с Месси перед его переходом в «ПСЖ»
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Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти рассказал, что клуб вёл переговоры с Лионелем Месси перед переходом аргентинского нападающего в «ПСЖ».
«Я был удивлён, когда он (Месси) покинул «Барселону». На самом деле, мы не можем конкурировать с финансовыми возможностями «ПСЖ» или клубов английской Премьер-лиги, но благодаря нашем близким взаимоотношениям мы обсуждали возможность перехода, когда был такой шанс», — приводит слова Санетти DAZN.
На данный момент «Интер» с 43 очками занимает второе место в Серии А, отставая от возглавляющего таблицу «Наполи» на 13 баллов. В последнем матче в рамках 21-го тура итальянского чемпионата подопечные Симоне Индзаги с минимальным счётом обыграли «Милан» – 1:0.
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