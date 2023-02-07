adidas в коллаборации с лондонским брендом выпустили свечи в виде головы Месси и Бензема

Компания adidas в коллаборации с лондонским брендом Cent Ldn выпустили коллекцию восковых свечей в виде голов известных футболистов, среди которых Лионель Месси, Карим Бензема, Габриэл Жезус и Миши Батшуайи. Стоит отметить, что все вышеперечисленные игроки являются амбассадорами adidas.
«Это самый эксклюзивный подарок за всю историю. Фанаты получат лица своих любимых игроков, сделанные из 3 кг кокосового воска, который горит больше 200 часов», — отметили в adidas по поводу вышедшей коллекции.
Фото: Cent Ldn
Фото: Cent Ldn
Фото: Cent Ldn
Образованный во время пандемии в 2020 году лондонский бренд Cent Ldn специализируется на создании товаров для дома. В качестве промоакции вышедшей коллекции компания в социальных сетях устроила розыгрыш восковой свечи в виде головы Карима Бензема.
- 7 февраля 2023
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