adidas в коллаборации с лондонским брендом выпустили свечи в виде головы Месси и Бензема

Компания adidas в коллаборации с лондонским брендом Cent Ldn выпустили коллекцию восковых свечей в виде голов известных футболистов, среди которых Лионель Месси, Карим Бензема, Габриэл Жезус и Миши Батшуайи. Стоит отметить, что все вышеперечисленные игроки являются амбассадорами adidas.

«Это самый эксклюзивный подарок за всю историю. Фанаты получат лица своих любимых игроков, сделанные из 3 кг кокосового воска, который горит больше 200 часов», — отметили в adidas по поводу вышедшей коллекции.

Фото: Cent Ldn

Фото: Cent Ldn

Фото: Cent Ldn

Образованный во время пандемии в 2020 году лондонский бренд Cent Ldn специализируется на создании товаров для дома. В качестве промоакции вышедшей коллекции компания в социальных сетях устроила розыгрыш восковой свечи в виде головы Карима Бензема.