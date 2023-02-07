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Фанаты «Спартака» подарили команде баннер с изображением Николая Старостина

Фанаты «Спартака» подарили команде баннер с изображением Николая Старостина
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Болельщики московского «Спартака» встретились с командой на тренировке на сборе в Абу-Даби. Фанаты подарили команде памятный баннер с изображением Николая Старостина, одного из первых руководителей спортивного общества «Спартак».

Главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю фанаты вручили памятную футболку. «Спартак» набрал пять очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.

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