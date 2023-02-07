Семак рассказал, когда Дуглас Сантос присоединится к команде
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса.
«Дуглас Сантос работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой. А потом мы посмотрим, насколько он будет готов к тому, чтобы принимать участие в следующих матчах.
Нам хочется, чтобы все наши игроки получали игровое время и сыграли по максимуму. Нам важно, чтобы все футболисты, которые находятся в нашей обойме, хотя бы несколько полных матчей сыграли. Сегодня нам это удалось — практически все игроки сегодня провели по 90 минут. Это хорошо для нас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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