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Булыкин: с нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета

Булыкин: с нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона.

«Да, Галактионов не самый опытный тренер, но если смотреть на футболистов «Локомотива» и на саму команду, то можно сказать, что 14-е место явно не для них. Выйти из этой ситуации будет непросто, но я верю, что у железнодорожников все получится.

Да, команда у «Локомотива» молодая, но опытных футболистов тоже достаточно. Один Баринов чего стоит, он один из лидеров. Также есть футболисты, которые в клубе уже давно играют, и их тоже можно считать опытными. С нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета, а в следующем сезоне уже ставить самые высокие цели.

Кроме Баринова, лидером может стать Миранчук. Также есть молодые футболисты, которые могут взять ответственность на себя, к примеру Магкеев, Карпукас. Все эти футболисты могут проявить свои лидерские качества и помочь «Локомотиву» выбраться из этой тяжёлой ситуации», – приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

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