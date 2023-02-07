Булыкин: с нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона.
«Да, Галактионов не самый опытный тренер, но если смотреть на футболистов «Локомотива» и на саму команду, то можно сказать, что 14-е место явно не для них. Выйти из этой ситуации будет непросто, но я верю, что у железнодорожников все получится.
Да, команда у «Локомотива» молодая, но опытных футболистов тоже достаточно. Один Баринов чего стоит, он один из лидеров. Также есть футболисты, которые в клубе уже давно играют, и их тоже можно считать опытными. С нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета, а в следующем сезоне уже ставить самые высокие цели.
Кроме Баринова, лидером может стать Миранчук. Также есть молодые футболисты, которые могут взять ответственность на себя, к примеру Магкеев, Карпукас. Все эти футболисты могут проявить свои лидерские качества и помочь «Локомотиву» выбраться из этой тяжёлой ситуации», – приводит слова Булыкина Metaratings.ru.
- 7 февраля 2023
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