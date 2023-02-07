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Мартинс рассказал об эмоциях после возвращения на поле

Мартинс рассказал об эмоциях после возвращения на поле
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своих эмоциях после возвращения на поле.

«От тех минут, которые я вчера провёл на поле, я получил удовольствие. Моя задача сейчас полностью восстановиться. Когда это случится? Не хотел бы строить прогнозы. Но я буду делать всё для того, чтобы это произошло как можно скорее», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России, забил гол и отдал две результативные передачи.

«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

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