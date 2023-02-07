Экс-футболистка «Локо» Рузина рассказала, почему не может найти новый клуб

Бывшая футболиста «Локомотива» Алёна Рузина рассказала, почему не может найти новую команду.

«Я ушла из «Локомотива», но за меня компенсация 21 миллион. Никто за меня столько платить не будет. Моя карьера под угрозой? Нет. Захотела уйти, потому что у меня свои планы на жизнь, хочу находиться рядом с любимым человеком. Продолжение карьеры? Смотря что будет по компенсации. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы исчезла компенсация. Потому что мне 23 года, и я считаюсь молодым игроком и воспитанницей «Локомотива». Переход в «Ростов»? Они уже сказали, что у них нет таких денег», — приводит слова Рузиной YouTube-канал «Коммент. Биги».

«Локомотив» занял второе место в женском чемпионате России 2022 года.