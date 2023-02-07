Мартинс: не чувствовал себя чужим в «Спартаке» во время травмы. Всегда был в Москве

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, как одноклубники поддерживали его во время восстановления.

«Как ощущал себя в период травмы? Очень хорошо. Наверное, потому что я находился внутри команды. Я не чувствовал себя оторванным, каким-то чужим. Да, я не мог быть на поле, но почти всегда был в Москве. Чувство единения мне очень помогало», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России, забил гол и отдал две результативные передачи.



«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.