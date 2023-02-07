Шамар Николсон: скучаю по Промесу. Он мой бро!
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Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что скучает по своему одноклубнику Квинси Промесу, который не поехал вместе с командой на сборы.
«Скучаю по Промесу. Он мой бро! По нему скучаю не только я, а вся наша команда. Он привносит особую атмосферу в наш коллектив.
Я с Квинси на связи, мы постоянно переписываемся. Рассказываем друг другу, как у нас дела», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами. «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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