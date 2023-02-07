Шамар Николсон: «Спартак» хочет выиграть РПЛ
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Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что команда Гильермо Абаскаля хочет выиграть Российскую Премьер-Лигу.
«Что касается ожиданий от чемпионата, мы должны достигать своих целей. Конечно, «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Лично я хочу забить как можно больше голов», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.
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