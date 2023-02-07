Литвинов рассказал о разных схемах «Спартака»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какие действия в обороне тренируют футболисты красно-белых.

«Вчерашний эксперимент со схемами? Мы ещё в первом круге играли с четырьмя или пятью защитниками. Думаю, можно сказать, что это наши две основные схемы.



Это не самые тяжёлые сборы в моей карьере. Но в целом всё правильно распределено. Подход, который всех устраивает. Все футболисты рады каждой тренировке. Нет психологической усталости, которая часто бывает на сборах. Здесь успеваешь даже соскучиться по тренировкам», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).