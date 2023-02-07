Литвинов: надеюсь, скоро Дуарте и Тавареш смогут сказать, что «Спартак» — их вторая семья
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что новички красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш в скором времени вольются в коллектив.
«Дуарте и Тавареш? Ребята постепенно втягиваются в коллектив, мы всеми способами пытаемся им помочь. Надеюсь, в скором времени они уверенно смогут сказать, что это их вторая семья.
учить. Мы стараемся выучить слова на его языке, объяснить на английский, чтобы подсказывать в игре. Но, думаю, месяц и уже будет на русском», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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