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Литвинов: Мартинс — настоящий полиглот. В Тарасовке спросил у повара: «А это курица?»

Литвинов: Мартинс — настоящий полиглот. В Тарасовке спросил у повара: «А это курица?»
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об успехах в изучении иностранных языков футболиста красно-белых Кристофера Мартинса.

«Бальде тоже втянулся. Старается много слов на русском изучать. Но фаворитом является Мартинс. Он настоящий полиглот. Знает шесть или семь языков. Ему всё это легко даётся. В Тарасовке у нас был ужин, он поворачивается к повару и спрашивает «А это курица?». Все такие сидят: «Что?». Пока что он фаворит в этом плане», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).

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