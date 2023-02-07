Дмитрий Сенников: ключевой форвард, как Артём Дзюба, нужен «Локомотиву»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».



«Не знаю, насколько точная информация о переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив». Много слухов, а действий нет – говорили, что тот же Азмун может перейти, ещё кто-то. А до дела не доходило. В любом случае нападающий и защитник точно нужны «Локомотиву». Как они приживутся после таких скитаний — это от самих футболистов будет зависеть. Если выйдут на тот уровень, который был в «Зените», конечно, они помогут.



Такой ключевой форвард, как Дзюба, нужен «Локомотиву». Тот форвард, который на острие играет, в штрафной площадке. Ему нужно форму набирать. Просто непонятно, сможет ли он сразу с первых туров играть, всё-таки нужно время», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.